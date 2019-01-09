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Can bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan ve yolun kardan kapalı olması nedeniyle iş makinesiyle ambulansa kadar taşınan 3 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 aylık bebek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erencik köyünde fenalaşan bebek Can Zurlu yol kar nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı köye ambulansın ulaşamaması üzerine Hizan Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler güçlükle ulaştıkları köyden Can bebeği alarak, iş makinesiyle belli bir noktaya kadar taşıyıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Can bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Hizan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Erencik Köyü Muhtarı Ramazan Zurlu, bebek için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Sedat Uğuş ise kışın zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Bölgede yoğun kar ve fırtına var. Havale geçiren 3 aylık bebeği kurtarmak için yola düştük." dedi.

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bebek Bitlis Hizan

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