Çan Belediye Başkanı Öz’den kültürel faaliyetlere destek

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Söz konusu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nde çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel ve el becerilerinin gelişimine yönelik faaliyetler vermeye devam ediyoruz. Ev kadınlarımıza dikiş-nakış, giyim-takı kurslarımız; çocuklarımıza el becerisi ve sanat sevgisi kazandırmak adına resim, seramik yapma/boyama, tual, kara kalem, cam şekillendirme kurslarımız; zihinsel gelişimleri için drama; bilimsel gelişime yönelik deneyler, zeka ve akıl oyunları, çocuklarımız için robotik ve 3 boyutlu tasarım atölyemiz siz vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerdir” dedi.



