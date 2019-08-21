HABER

Çan Belediyesi’nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz.

Çan Belediyesi’nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.
Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Bu düşünceyle parklarımızın girişlerine sokak hayvanlarını besleme kabı yerleştiriyoruz." diye konuştu.
Sosyal medya paylaşımında hassasiyetini dile getiren Başkan Bülent Öz, "Sokak hayvanlarımızı yemeğe, suya ve sevgiye muhtaç etmeyelim; unutmayın onlarda canlı ve her canlı gibi bakıma muhtaç." dedi.

Çan Belediyesi’nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir(Özel) Bu gelinlikler bedava...İhtiyaç sahipleri alabilir
HAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendiHAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.