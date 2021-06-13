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  4. Can Bonomo oğlu Roman ilk kez objektif karşısına geçti! İşte o ilk kare

Can Bonomo oğlu Roman ilk kez objektif karşısına geçti! İşte o ilk kare

13.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Can Bonomo 2018 senesinde oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girdi. İkili, geçtiğimiz aylarda oğullarını kucağına alarak anne baba olmanın sevincini yaşadı. Oğullarına 'Roman' adını veren çiftten ünlü şarkıcı ilk kez oğlunu kucağına alarak objektiflere poz verdi. Bonomo pozuna 'Güçlü bir sincap Romulus' notunu düştü.

İlk olarak Şaşkın adlı şarkı ile büyük bir çıkış yapan ünlü şarkıcı ayrıca rol aldığı Yalan Dünya, Jet Sosyte gibi dizilerde de kendini göstermişti. 2012 yılında ülkemizi "Love Me Back" adlı şarkıyla Eurovision'da temsil eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda baba olmanın sevincini yaşamıştı. Oyuncu eşi Öykü Karayel ile önceki gün oğullarını gezmeye çıkarak Bonomo, oğlu 'Roman' ile ilk kez fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı...

Can Bonomo oğlu ile ilk kez objektif karşısına geçti!

2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile hayatını birleştiren şarkıcı Can Bonomo, oğlu Roman ile ilk karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Alternatif rock türünde yaptığı şarkılar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı son zamanlarda baba olmanın sevincini yaşıyor.

İlk karesini yayınladı

İlk karesini yayınladı
Önceki gün oğlu ve eşi ile parka hava almaya çıkan ünlü şarkıcı, Roman adını verdikleri oğlu ile ilk kez objektif karşısına geçerek bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede 70 binden fazla beğeni alan fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

'Adınla yaşa canım oğlum'

'Adınla yaşa canım oğlum'
Nisan ayında dünyaya gelen oğulları ile bu kareyi yayınlayarak altına 'Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla.' notunu düşmüştü.

Müjdeli haberi böyle verdi

Müjdeli haberi böyle verdi
Ünlü çift güzel haberi ise yeni yıla girmeden bu karelerini hayranları ile paylaşarak 'Hey alttaki küçüklük Roman Bonomo! Yeni yılda görüşürüz' sözleriyle müjdelemişti.
Eşini hamilelik sürecinde hiç yalnız bırakmayan ünlü şarkıcı, sık sık sosyal medya hesabından eşi Karayel ile pozlarını yayınlamaya devam etti.

Amacı destek olmaktı

Amacı destek olmaktı
Geçtiğimiz haftalarda Demet Evgar'ın SMA hastası bir bebek için başlattığı kampanyaya katılan şarkıcı bu karesini yayınlayarak 'Pek sevdiğim bu şapkam beni hiçbir konserimde yarı yolda bırakmadı. Şimdi Miran'ımız için @miranahayatol hesabında açık arttırmada!' notunu düşmüştü.

O yoruma ateş püskürdü

O yoruma ateş püskürdü
Can Bonomo'nun destek için katıldığı o kampanyaya gelen İsrail yorumu ise epey öfkelendirmişti. Bonomo ise kendisine gelen o anlamsız yoruma ateş püskürdü.

"Bu dünyanın problemi sizlersiniz"

"Bu dünyanın problemi sizlersiniz"
Sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, bir instagram kullanıcısı tarafından yapılan o yoruma “Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk’üm” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo, ırkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, “Bu dünyanın problemi sizlersiniz. İşin b*ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz” dedi.

"Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir"

"Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir"
Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir" dedi: "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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