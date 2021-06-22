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Can Bonomo: Oğlum benim kopyam gibi

22.06.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Zorlu PSM’nin dijital serisi “Bir Masada Oturduk”, son albümü Ruhum Bela’yı 2019’da yayımlayan ve devamında birkaç ay arayla tekliler paylaşmaya devam eden Can Bonomo’yu ağırladı. Bonomo’nun baba olmanın hissettirdiklerinden şiir tutkusuna, Eurovision deneyiminden oyun merakına kadar pek çok konu hakkında konuşuldu.

Can Bonomo: Oğlum benim kopyam gibi

Çekimleri sevilen caz kulübü touché’de fiziki mesafe önlemleri ile gerçekleştirilen, Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu Zorlu PSM Youtube kanalının dijital serisi “Bir Masada Oturduk” yeni bölümünde müzisyenliğinin yanı sıra şiir kitapları ve resim sergileri gibi sanatın farklı dallarında da eserleri bulunan Can Bonomo’yu ağırladı.

Yeni bölümünde Gülinler’in konuğu olan Can Bonomo, hem baba olmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu hem de müzik, şiir ve resim gibi pek çok farklı alana yayılan sanat kariyerini anlattı.

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"OĞLUM BENİM KOPYAM GİBİ"

Geçtiğimiz aylarda baba olan deneyimli müzisyen baba olma hissiyatı konsunda; “Çok başka bir duygu, daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi.” ifadelerini kullandı.
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"KOLAYIMIZA GELDİĞİ İÇİN PODCAST YAPMAYA BAŞLADIK"

Müzisyenliğinin yanı sıra şiire ve resime olan ilgisi ve bu alanlardaki üretimleriyle de bilinen Bonomo, çok fazla şey yapmak amacından ziyade sevdiği şeyleri yapmaya yöneldiğinin altını çizdi. Yedi yılı aşkındı devam eden ve yakın arkadaşlarıyla hayata geçirdiği bir podcast yayını da bulunan Bonomo, podcast yayıncılığı konusunda ise; “Ben ilk albümüm çıkmadan önce radyoculuk yapıyordum zaten. Programım da genelde gece yayınlarına denk geliyordu. Meczup albümü çıktıktan sonra radyo yayınlarını bırakmak durumunda kaldım, ancak sonra çok özlediğimi fark ettim. Biz podcast yapmaya başladığımızda Türkiye’de henüz o kadar popüler değildi. Bizim program yedinci senesini geride bıraktı podcast dünyasında. Bizler de biraz kolayımıza geldiği için podcast yaptık aslında. Bir vizyonerlik göstergesi olarak başlamamıştık ama şimdi bakınca baya vizyonermişiz diye düşünüyorum.” dedi.

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Can Bonomo
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