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Can dostlar için Osmangazi’den örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:27 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların 24 saat tedavi edilebilmesi için protokol imzaladı.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.

Can dostlar için Osmangazi’den örnek davranış

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların 24 saat tedavi edilebilmesi için protokol imzaladı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ünal arasında imzalanan protokol, sahipsiz hayvanlara günün her saati tedavi imkanı sağlayacak. Avrupa’nın en modern barınakları arasında gösterilen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, mesai saatleri içerisinde bakıma ve tedaviye muhtaç sahipsiz hayvanlara en iyi hizmeti sunuyor. Ancak mesâi saatleri dışında barınakta görevli veteriner hekim ve teknik personel bulunmağı için âcil müdahale gerektiren durumlarda hayvanlara tedavi hizmeti verilemiyor. Bu anlamda imzalanan protokol kapsamında mesâi saatleri dışında Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ‘Sokak Hayvanı Toplama Ekibi’ tarafından bulunan hasta, yaralı ve âcil müdahale gerektiren sahipsiz hayvanlar, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürülecek ve tedavi ettirilecek.
Protokolün imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak bilime ve bilimsel çalışmalara önem verdiklerini belirterek, “Uludağ Üniversitesi ile birlikte yıl içerisinde birçok faaliyete imza atıyoruz. Özellikle devlet konservatuvarı, tarih ve mimarlık fakülteleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirerek, değerlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bugün de can dostlarımız için bir araya geldik. İnsana değerin azaldığı günümüz dünyasında bizler hayvanlara da büyük değer veriyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalar, Türkiye’ye örnek olduğu gibi dünyaya da örnek olacak. Yaptığımız protokolün herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay da, “Üniversite olarak son 4 yılda şehirle bütünleşmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar’la da üniversitemizin birçok alanında imzaladığımız protokoller ile ciddi iş birliğine girdik. Üniversitelerin maksadı sadece öğrenci yetiştirmek değil, şehir dinamiklerinin ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Bu noktada sahipsiz hayvanlarımız için Osmangazi Belediyesi ve akademisyen arkadaşlarım ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına bu tür protokollerin artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Can dostlar için Osmangazi’den örnek davranış

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