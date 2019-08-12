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Can dostlara Büyükşehir şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 ay önce hizmete açılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde bugüne kadar 339 tedavi, 352 parazit uygulaması, 341 kısırlaştırma, 123 aşılama, 280 acil müdahalesi ve 25 farklı operasyon yapıldı.Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptığı yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hizmete açtığı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, kısa sürede hayvan severlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Can dostlara Büyükşehir şefkati

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 ay önce hizmete açılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde bugüne kadar 339 tedavi, 352 parazit uygulaması, 341 kısırlaştırma, 123 aşılama, 280 acil müdahalesi ve 25 farklı operasyon yapıldı.
Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptığı yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hizmete açtığı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, kısa sürede hayvan severlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Özellikle trafik kazasına maruz kalan veya sokakta hasta ve bitkin halde bulunan kedi ve köpekler, hayvan severler tarafından Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirilirken, can dostların tedavileri veteriner hekimler tarafından titizlikle yapılıyor.
Merkeze getirilen sahipsiz hayvanların her türlü bakım ve tedavileri yapılırken, son 4 ayda 339 tedavi, 352 parazit uygulaması, 341 kısırlaştırma, 123 aşılama, 280 acil müdahalesi ve 25 farklı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz hayvanların yanı sıra barınak bulanmayan ilçe belediyelerinden getirilen hayvanların da kısırlaştırma ve tedavileri hizmetleri periyodik olarak yapılıyor.
Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Nuri Açık, gelen vakaların büyük bölümünün trafik kazasına maruz kalmış veya acil kanaması bulunan hayvanlar olduğunu söyledi. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 hattı veya Beyaz Masa birimi üzerinden kolaylıkla merkezle temasa geçebileceğini hatırlatan Açık, sokak hayvanlarının hayvan severler ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde sahipsiz olmadığını kaydetti.

Can dostlara Büyükşehir şefkati

Can dostlara Büyükşehir şefkati

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