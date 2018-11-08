"Can dostlar"a karavan yuva

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan iki emekli öğretmenin, mahallerindeki can dostlarına kış aylarında sıcak bir yuva olması için satın aldıkları ve "kedi evi" adını verdikleri karavan, yaklaşık 100 kediyi yağmurdan ve soğuktan koruyor.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen 55 yaşındaki Serap Gürcüm ve 62 yaşındaki Suzan Güven'in yolları Konyaaltı ilçesinde 10 yıl önce taşındıkları Mimoza Sitesi'nde kesişti.

İkisi de hayvansever olan emekli öğretmenler, sitelerindeki ve mahallerindeki çok sayıda kedi ve köpeğin aç ve hasta olduğunu fark etti.

Kedilerin yağmurda ve soğuk havalarda zor koşullarda yaşam savaşı verdiklerini ve çoğunlukla da hastalandıklarını gören emekli öğretmenler, 3 bin 500 lira ödeyerek satın aldıkları karavanı sitenin bahçesine yerleştirdi.

- "İyilik mesaisi"nin sonunda huzur var

Emekli öğretmenler, balon ve kedilerin fotoğraflarıyla süsledikleri ve üzerine "kedi evi" diye yazdırdıkları karavanı her sabah erken saatlerde açarak "iyilik mesaisi"ne başlıyor.

Akşamdan hazırladıkları mamaları her gün otomobille 1,5 saat dolaşarak sokak hayvanlarına dağıtan iki hayvansever, daha sonra da karavanın önünde yollarını gözleyen kedileri doyuruyor.