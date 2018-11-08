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"Can dostlar"a karavan yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan iki emekli öğretmen, 10 yıldır bakımını üstlendikleri sokak kedilerine kış aylarında sıcak bir yuva olması için karavan satın alarak oturdukları sitenin bahçesine yerleştirdi - Yaklaşık 100 kediye yuva olan, balonlar ve fotoğraflarla süsledikleri karavana "kedi evi" adını veren öğretmenler, yılda 30'a yakın kediyi sahiplendiriyor - Emekli öğretmen Serap Gürcüm: "Kediler adeta sevginin somutlaşmış hali. Onlar doyunca biz de rahat oluyoruz. Onlar aç kalınca biz de uyuyamıyoruz. Maaşımızın tamamına yakınını kedilere harcıyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşamımızı onlara ayırıyoruz" - Emekli öğretmen Suzan Güven: "Kedilere bakarken huzur buluyoruz, vicdanen rahatlıyoruz. Sadece insanların bize saygı göstermesini istiyoruz. Herkes kedileri sevmek zorunda değil ama zarar vermesin"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan iki emekli öğretmenin, mahallerindeki can dostlarına kış aylarında sıcak bir yuva olması için satın aldıkları ve "kedi evi" adını verdikleri karavan, yaklaşık 100 kediyi yağmurdan ve soğuktan koruyor.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen 55 yaşındaki Serap Gürcüm ve 62 yaşındaki Suzan Güven'in yolları Konyaaltı ilçesinde 10 yıl önce taşındıkları Mimoza Sitesi'nde kesişti.

İkisi de hayvansever olan emekli öğretmenler, sitelerindeki ve mahallerindeki çok sayıda kedi ve köpeğin aç ve hasta olduğunu fark etti.

Kedilerin yağmurda ve soğuk havalarda zor koşullarda yaşam savaşı verdiklerini ve çoğunlukla da hastalandıklarını gören emekli öğretmenler, 3 bin 500 lira ödeyerek satın aldıkları karavanı sitenin bahçesine yerleştirdi.

- "İyilik mesaisi"nin sonunda huzur var

Emekli öğretmenler, balon ve kedilerin fotoğraflarıyla süsledikleri ve üzerine "kedi evi" diye yazdırdıkları karavanı her sabah erken saatlerde açarak "iyilik mesaisi"ne başlıyor.

Akşamdan hazırladıkları mamaları her gün otomobille 1,5 saat dolaşarak sokak hayvanlarına dağıtan iki hayvansever, daha sonra da karavanın önünde yollarını gözleyen kedileri doyuruyor.

Kedilerden hasta olanlara da ilaçlarını veren hayvansever öğretmenler, "sevgi yolculukları"nın sonunda evlerine huzurlu dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mahalle ve sitelerindeki bakımlarını üstlendikleri 100 sokak kedisinin adını ezbere bilen, onlarla tek tek ilgilenen öğretmenler, emekli maaşlarının neredeyse tamamına yakınını kedilere harcıyor. Zamanlarının çoğunluğunu "sevgi evi" diye tanıttıkları kedi karavanının önünde geçiren öğretmenler, her yıl yaklaşık 30'a yakın kediyi de sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşmasını sağlıyor.

İki öğretmenin en büyük üzüntüsü ise kedilere bakmalarını istemeyen bazı mahalle sakinlerinden aldığı tepkiler.

Serap Gürcüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak kedilerine çok üzüldüklerini, ancak bütün kedileri de evlerine almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Arkadaşı Suzan Güven ile dükkan kiralamak istediklerini, ancak kimsenin kediler için dükkanını vermek istemediğini belirten Gürcüm, şöyle konuştu:

"Bizim de aklımıza karavan geldi. Karavanı satın alıp sitemizin bahçesine koyduk. Koku yapmaması için de her gün çok güzel bir şekilde temizliğini yapıyoruz. Kimseye burada zararımız yok. Kediler de çok mutlu. Kediler adeta sevginin somutlaşmış hali. Onlar doyunca biz de rahat oluyoruz. Onlar aç kalınca biz de uyuyamıyoruz. Maaşımızın tamamına yakınını kedilere harcıyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşamımızı onlara ayırıyoruz. Tatillerimizi bile ona göre ayarlıyoruz. Nöbetleşe bakıyor, onları hiç yalnız bırakmıyoruz. Kedi karavanında güvendeler, huzurlular."

- "Mamaların içine cam kırıkları atan bile oldu"

Yaşıtları gibi her gün deniz kıyısına gidip rahatına bakabileceğini, ancak bunu yapmak yerine sokak hayvanlarına bakmayı tercih ettiğini aktaran bir kız çocuğu sahibi Gürcüm şöyle devam etti:

"Bir yerden geçerken onları görünce kıyamıyorum. Yaz sıcaklarında elimde 5 litrelik şişelerde su taşıyorum. Biz bu kadar iyilik yaparken çevremizdeki bazı insanlar da kötülük peşinde. Su kaplarını döküyorlar. Karavana zarar veriyorlar. Mamaların içine cam kırıkları atan bile oldu. Kedileri sitede istemeyen insanlar bize sözlü tepki gösteriyorlar. Biz her şeye rağmen iyilikten vazgeçmiyoruz."

Yalnız yaşayan Güven ise kedilerin, yağmurdan çamurdan karavan sayesinde korunduğunu dile getirdi.

Karavanı internetten bulduktan sonra kendi emekleriyle dizayn ettiklerini anlatan Güven, "Hasta kediler için ayrı bir bölüm oluşturduk. Onların her gün ilaç takibini yapıyoruz. Kapalı bölmemiz var. Onu da anne ve yavruları için kullanıyoruz. Dış bölümü de büyük kediler için kullanıyoruz. Kedilere bakarken huzur buluyoruz, vicdanen rahatlıyoruz. Sadece insanların bize saygı göstermesini istiyoruz. Herkes kedileri sevmek zorunda değil ama zarar vermesin." ifadelerini kullandı.

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Emekli öğretmen karavan kedi kedi evi

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