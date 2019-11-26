HABER

Can dostları için havuzlu villa satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, sahiplendiği 60 köpeğiyle birlikte yaşayan Aylin Yıldız Schwarz (63), komşularının şikayeti üzerine yalısını satarak, Ortaca'da havuzlu villaya taşındı.

Cavit AKGÜN/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, sahiplendiği 60 köpeğiyle birlikte yaşayan Aylin Yıldız Schwarz (63), komşularının şikayeti üzerine yalısını satarak, Ortaca'da havuzlu villaya taşındı. Can dostları için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyleyen ve şu an 85 köpeğe bakan Schwarz, "Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Köpeklerimin huzuru benim için her şeyden önce geliyor" dedi.
Almanya'da anestezi uzmanlığı yapan Aylin Yıldız Schwarz, emekli olduktan sonra, 2000 yılında, Bodrum'a yerleşerek bir yalı satın aldı. Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Schwarz, komşularının şikayetiyle bir süre sonra yalısını sattı. Ortaca'da havuzlu bir villa alan Schwarz, bakımını üstlendiği 60 köpeğini yanına alarak, yeni villasına taşındı. Schwarz'ın, ayrıca Ortaca'da bulduğu 25 köpek ile bakımını üstlendiği hayvan sayısı 85'e yükseldi. Eşini yıllar önce kaybeden Aylin Yıldız Schwarz, sabahları tulumunu giyerek, köpeklerin kulübelerini temizledikten sonra mamalarını veriyor. Bölgede herkesin takdirini toplayan Schwarz, "Sokakta bulduğum köpekleri düzenli olarak veteriner kontrolünden geçiriyorum. Kin ve nefret duyguları yok. Hayvanların savunmasız canlar olduğunu düşünüyorum. Hayvanlar, Tanrı'nın insanlara birer emanetidir. Çocuğum olmadığı için hepsini evladım gibi görüyorum. Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Burada benim hayvanlarım huzur içerisinde yaşıyor. Onların huzuru benim için her şeyden önce geliyor. Halkımızdan sokak hayvanlarını dışlamamasını istiyorum. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapsın" dedi.
Schwarz, köpeklerin hepsinin beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hamile, yaşlı, sakat ve yavru köpeklerin mağdur olmaması için çaba gösteriyorum. Bunlar sadece sokağa değil, barınaklara da atılan, ev ortamına alışmış canlılar. Sokakta yapamazlar. Güvenebildiğim aileler bulduğum zaman sahiplendiriyorum. Sahiplenen köpeklere bakamadıklarında, geri almak şartıyla sözleşme yaptım. Sokaklarda hediye olarak alındıktan sonra terk edilmiş çok sayıda köpek buldum. Bana 'Yalnız sıkılmıyor musun?' diye soruyorlar. Benim 85 nüfuslu bir ailem var ve onlar için 24 saat hizmete hazırım."

FOTOĞRAFLI

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Taksicinin tartıştığı Faslı kadını darp edip araçtan attığı iddiasıTaksicinin tartıştığı Faslı kadını darp edip araçtan attığı iddiası
Günde 25 adetten fazla sigara içenlerde akciğer kanseri riski 50 kat artıyorGünde 25 adetten fazla sigara içenlerde akciğer kanseri riski 50 kat artıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

'Zebra midye' orada da görüldü!

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.