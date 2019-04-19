Can dostları için seferber oldular

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Bir Damla Yaşam Derneğinin kadın üyeleri, topladıkları yiyeceklerle barınak ve sokaklardaki hayvanları besliyor.

Dernek çatısı altında bir araya gelen ve aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kadınlar, belediyeler, hayvanseverlerden ve kendi imkanlarıyla topladıkları yiyeceklerle barınaktaki ve sokaktaki köpekleri besliyor. Bitlis merkezdeki barınakta bulunan can dostlarını sürekli ziyaret eden kadınlar, buradaki köpeklerle yakından ilgilenerek bakımlarını yapıyor.

Dernek üyesi ve İngilizce öğretmeni Cemre Oğuz, AA muhabirine, boş zamanlarının büyük bölümünü çok sevdiği hayvanlarla geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Son zamanlarda özelikle Ankara ve birçok şehrimizde hayvanlara yönelik zehirlenme vakası yaşandı. Hayvanların yaşama hakkı var. İnsanlar gibi yaşamak istiyorlar. Tek istedikleri iki lokma ekmek ve hayatta kalmak. Doyurmuyorsanız bile öldürmeyin. Canı veren Allah'tır. Zehirlenme olayına karışanlara gerekli yasal işlemlerin yapılması için 5199 sayılı Kanun'un değiştirilmesini istiyoruz. İnsanlara işkence edildiğinde nasıl ki insanlar hapse atılıyorsa hayvanlara yapıldığında da hapse atılmalı. Hayvanlar mal statüsünden çıkarılıp can statüsüne konulmalı. Onların bize ihtiyacı var."