HABER

Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılan festivalde, hayvan dostları bir araya geldi.

Can dostlarının festivali büyük ilgi gördü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılan festivalde, hayvan dostları bir araya geldi. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.
Konak Belediyesi’nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi’yle birlikte düzenlediği, 40’a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Patival Konak, Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali, Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi. 'Doğa, çocuk ve can dostları' temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra Konak Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir’in dört bir yanından gelenler katıldı. Festivalde renkli aktiviteler de gerçekleştirildi. Dans gösterileri, K9 şovları ile can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından, Lale Tırnaklı'nın köpeği Bonbon, 'En şık can dostu' seçilirken, Levent Yılmaz'ın köpeği Eddie, 'En yetenekli can dostu' oldu. Emir Korkmaz'ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise 'Sahibine en çok benzeyen can dost' unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.
KEDİ EVLERİNE BÜYÜK İLGİ
Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Evlerin, sadece sokak kedileri için kullanılması şartıyla, talep edenlere ulaştırılacağı belirtildi. Evlerden biri de festivale katılan şarkıcı Elnur Hüseynov’a verildi. Konak Belediyesi tüm katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası da dağıttı. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.

FOTOĞRAFLI

Can dostlarının festivali büyük ilgi gördüCan dostlarının festivali büyük ilgi gördüCan dostlarının festivali büyük ilgi gördüCan dostlarının festivali büyük ilgi gördü

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Sapanca ve Kartepe’ye Arap yatırımcı akınıSapanca ve Kartepe’ye Arap yatırımcı akını
Ameliyat sonrası 'düşük ayak' teşhisine suç duyurusuAmeliyat sonrası 'düşük ayak' teşhisine suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.