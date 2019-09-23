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Can dostuyla birlikte keçileri besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.

Can dostuyla birlikte keçileri besledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan itfaiye eri, topladığı bayat ekmeklerle keçileri besledi. İtfaiye erinin, köpeğiyle bilikte, daha önce araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaçların yapraklarını yiyen keçileri beslemesi, yoldan geçenler tarafından da ilgiyle izlendi. Keçiler de ekmekleri iştahla yiyerek karınlarını doyurdu.

FOTOĞRAFLI

Can dostuyla birlikte keçileri beslediCan dostuyla birlikte keçileri beslediCan dostuyla birlikte keçileri beslediCan dostuyla birlikte keçileri besledi

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