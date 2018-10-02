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Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan Murat Şahin ,10 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da İstanbul Adalet Sarayı önünde ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı.

Mahkeme, kasten yaralama eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık Murat Şahin'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Şahin, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Diğer sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Can Dündar murat şahin silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bırakın ya :) tiyatronun kralı vardı orda. can tüntar anladı tutuklancagını kaçmak için bahane uydurdu.. magdurum da magdurum
Zuhal Olcay sırf sahnede şarkısında "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" dedi diye bundan daha çok ceza aldı.
Bu ceza değil resmen ödül.öldürmeye teşebbüse 10 ay hakarete 1 yıl hay lanet olsun adaletinize
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