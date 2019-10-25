Can Dündar: "AYM yaptığımızın gazetecilik olduğunu tescil etti"

Cumhuriyet Gazetesi'nin "17-25 Aralık" ve "MİT TIR’ları" haberlerine getirilen yayın yasaklarına ilişkin başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin Cuma günü verdiği söz konusu kararı akademisyen Yaman Akdeniz, Twitter hesabından duyurdu:

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise, Anayasa Mahkemesi'nin kararını Deutsche Welle'ye değerlendirdi. Bu kararla, uzun zamandır yargılandığı 17-25 Aralık süreci ve MİT TIR'larıyla ilgili davalardaki yayın yasağı gerekçesinin ortadan kalktığını söyleyen Can Dündar, "Anayasa Mahkemesi bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti" diye konuştu.

"Çok gecikmiş bir karar"

Yayın yasaklarına ilişkin "Hükümetin genel olarak yaptığı şey, kendi açığı ortaya çıktığı anda yayın yasağı getiriyor ve basını susturuyor" diyen Dündar, sözlerine şöyle devam etti: "Biz o dönem bir grup gazeteci olarak, Türkiye'de çok az gazeteci olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde bu yayın yasaklarına uymayacağımızı söylemiştik ve yayınımıza devam etmiştik. Bundan dolayı hakkımızda davalar açıldı, hapislerde yattık, sürgünlere gidildi. Sonuçta, tabii ki çok gecikmiş bir kararla, aradan 5 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi 'hayır, burada yayın yasağı koyamazsınız' dedi. Yani bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti."