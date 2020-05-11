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Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:52 | Son Güncelleme

MİT TIR’ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteci-yazar Can Dündar’ın Muğla’nın Bodrum ilçesindeki villasını satıp parasını yurtdışına kaçırmak istediği ortaya çıktı.

Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen MİT TIR’ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Can Dündar ile ilgili gelişme yaşandı. Can Dündar ve eşi Dilek Dündar’ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum’un gözde semtlerinden Kumbahçe'deki 1184 ada ve 4 paftada bulunan, deniz ve orman manzarasına sahip dubleks villasını satmak için girişimde bulundukları ortaya çıktı. Dündar çiftinin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki, şu an içinde kiracı bulunan villayı satmak için Almanya’nın Berlin şehrinde noter Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde vekaletname verdikleri, villanın 3 kişiye satılmaya çalışıldığı, satış işlemleri için Bodrum Tapu Müdürlüğü’ne başvurulduğu öğrenildi.

PARASI ALMANYA'YA GİDECEKTİ

Satış başvurusu üzerine Bodrum Tapu Müdürlüğü yetkililerinin, firari Can Dündar’ın villasının satışında herhangi bir sakınca olup, olmadığı hususunda bilgi almak için resmi yazı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na başvurması ile satışın engellendiği aktarıldı. Dündar çiftinin, villayı satarak, parasını yurt dışına kaçırmak istedikleri, ancak bunun önüne geçildiği öğrenildi. Söz konusu lüks villa Can Dündar’ın kişisel internet sitesini 15 yıl yöneten gazeteci Saim Tokaçoğlu’nun anı kitabına da konu olmuş, villaya hatırı sayılır bir para harcandığı belirtilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar’ın eşi de geçtiğimiz yıl yanına gitmişti.

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