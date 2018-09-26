Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyor

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar Alman haber ajansı dpa'ya verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi.

Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti. Dündar bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etti.

Dündar ayrıca "Erdoğan’a eleştirimi direk yüzüne söylemek istiyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan onuruna vereceği yemeğe davet edilseydi gideceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, devlet ziyareti için Berlin'e gelecek Erdoğan onuruna Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek. Söz konusu davet, birçok muhalefet partili siyasetçi tarafından boykot ediliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bu yemek davetine katılmayacağı bildirildi.