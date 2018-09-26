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Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyor

26.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.

Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyor

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar Alman haber ajansı dpa'ya verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi.

Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti. Dündar bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etti.

Dündar ayrıca "Erdoğan’a eleştirimi direk yüzüne söylemek istiyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan onuruna vereceği yemeğe davet edilseydi gideceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, devlet ziyareti için Berlin'e gelecek Erdoğan onuruna Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek. Söz konusu davet, birçok muhalefet partili siyasetçi tarafından boykot ediliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bu yemek davetine katılmayacağı bildirildi.

"Almanya Türkiye'yi onurlandırıyor"

Dündar, Almanya'nın bu ziyaret ile Erdoğan'ı değil Türkiye'yi onurlandırdığını söyleyerek, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel'den Erdoğan'a insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında net mesajlar vermeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Alman gazeteci Günter Wallraff da Alman hükümetinden bir duruş sergilemesini beklediğini söyledi. Wallraff dpa'ya yaptığı açıklamada Erdoğan'ın koşullarını dayatmasına izin verilmemesini istedi. Gazeteci, Berlin yönetiminin Ankara'ya finansal veya ekonomik işbirliği konusunda umut vermeden önce Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının ve Türkiye'de siyasi nedenlerden ötürü tutuklu gazetecilerin salıverilmesi için girişimde bulunması gerektiğini belirtti. Wallraff, cezaevinde bulunan tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için Türkiye'ye gitmişti.

MİT tırları davası

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması nedeniyle yerel mahkemede Mayıs 2017'de “devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Dündar, yargılanma sürecinde üç ay tutuklu kalmış, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğun kişi hürriyeti ile basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti. Ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm verilmesi gerektiğine karar vermişti.

MİT tırları davasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlanan gazeteci Dündar hakkında Nisan ayında “gıyabında tutuklama” ve “kırmızı bülten çıkarılması” kararı verilmişti. Şubat 2016'daki tahliyesinin ardından Türkiye'den ayrılan Dündar Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

dpa,DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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