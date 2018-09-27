Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyleyen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı eleştirdi. Hakan, 'Alman himayesinde soru sorana 'yiğit' denmez' dedi.
"İKTİDARA KEDİ OLANLAR..."
Can Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında, Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın" diyerek kendisini korkaklıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli" yanıtını verdi.
Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet Gazesi'nde yazdığı yazıyı paylaşan Dündar şu mesajı paylaştı:
"Tahmin ettiğim gibi; yandaşlarda panik başgösterdi.
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