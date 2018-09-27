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Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki eleştirisine Can Dündar'dan yanıt gecikmedi. Dündar, 'Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli' ifadelerini kullandı.

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyleyen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı eleştirdi. Hakan, 'Alman himayesinde soru sorana 'yiğit' denmez' dedi.

"İKTİDARA KEDİ OLANLAR..."

Can Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında, Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın" diyerek kendisini korkaklıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli" yanıtını verdi.

Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet Gazesi'nde yazdığı yazıyı paylaşan Dündar şu mesajı paylaştı:

"Tahmin ettiğim gibi; yandaşlarda panik başgösterdi.

  1. “Himayesiz” sorular sorduğum için sürgündeyim.
  2. Medya gerekeni sor(a)madığı, sorabilenler de ya hapiste ya işsiz olduğu için sormak istiyorum.
  3. Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli."
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Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Can Dündar Tahir Elçi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamsın Cannnn bunlar kediliğide geçti köle bunlar köle
kavgadan kaçarken nereye sığındığına dikkat etmeli insan. can dündar, cumhuriyetçi, entel kesimi temsil ettiğine kendini inandırmış bir korkak sadece. bu ülke düşünceleri için ölen herkesi bağrına basar, korkak ispiyoncu, sana bu ülkede mezar yok, piyon bit yavrusu...
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