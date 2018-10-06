Can Dündar'dan Erdoğan'a jet yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılcahamam toplantısında Almanya ziyaretine ilişkin yaptığı "Son Almanya ziyaretinde 5 yıl 10 aya mahkum olan bir gazeteci vardı ya. Kaçtı oraya, orda da rahat durmadı. Bize haber gelince dedik ki, bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Siz yaparsınız basın toplantısını. Biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız" diye konuştu
'ALMANLARA YA BEN YA O DEMİŞ'
Erdoğan'a Can Dündar'dan jet yanıt geldi. Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından "Erdoğan, Almanlara benim için, “Ya ben, ya o” demiş. Akreditasyon almış olmam, aldığı cevabı gösteriyor" dedi.
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