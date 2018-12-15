Can Dündar'dan Fatih Portakal'a destek

Cumhurbaşknı Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Fatih Portakal hakkında "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Can Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fatih Portakal'a destek oldu. Dündar, "Demek ki neymiş: Fatih Portakal doğru söylemiş" diye yazdı.

İşte Can Dündar'ın o tweeti:



