Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki ziyaretine 'Can Dündar' krizi damga vurdu. MİT tırları davasında Türkiye'da hakkında yakalama kararı bulunan ve Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya şansölyesi Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısına katılıp, soru soracağını açıklamıştı. Dündar'ın bu açıklaması diplomatik krize neden olurken, Dündar daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde Can Dündar'ın bu kararının sebebiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler yer verdi.

"'ALMANYA’ya geldiğinde Erdoğan’a soru soracağım' diye hava basan Can Dündar, basın toplantısına dakikalar kala soru sormaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bir Alman devlet yetkilisi ile Can Dündar arasında şöyle bir konuşma geçmiş midir acaba?" diyen Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

ALMAN DEVLET YETKİLİSİ: Can Bey... Sizi severiz ama biliyorsunuz Suriyeli mülteciler konusu var, İDLİB konusu var... Yani var oğlu var... Bu nedenle Türkiye ile iyi münasebetler içinde olmamız şart! Yani anlayın bizi Can Bey... Sizden Erdoğan’ın basın toplantısına katılmamanızı ve soru sormamanızı rica ediyoruz. Kırmayın bizi.

CAN DÜNDAR: Hay hay efendim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya şansölyesi Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Can Dündar için "Türk yargısına göre mahkum ve ajandır" ifadelerini kullanmıştı.

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