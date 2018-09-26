Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor

Eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti.

Erdoğan, MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili çıkan haberle ilgili olarak Dündar için "Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" demişti.

CAN DÜNDAR'DAN TEPKİ

Dündar DW'nin soru soracak olmasını haberleştirmesine Twitter'dan tepki gösterdi. "Soramaz mıyım" diyen Dündar şunları kaydetti:

"Öyle tuhaf bir ülke ki, gazetecinin Cumhurbaşkanı’na soru sormak istemesi, haber oluyor."

DPA'YA SÖYLEŞİ

Dündar Alman haber ajansı dpa'ya verdiği söyleşide Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi.

Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti. Dündar bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etti.