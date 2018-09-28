Can Dündar geriliminin perde arkası

İşte Türkiye ve Almanya yaşanan krizin perde arkası.DW Türkçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısında iadesini istediği gazeteci Can Dündar'la ilgili sürecin hafta başında başladığın öğrendi. Buna göre Dündar hakkındaki tutuklama ve iade talebi Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından Pazartesi günü Alman Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

Alman yetkililer, böyle bir talebin olumlu karşılık bulmayacağını bilen Türk tarafının, bu girişim için zamanlama olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin gerçekleşeceği haftayı tercih etmesini “çok manidar” olarak nitelendirdi. Bu girişimin, Erdoğan’ın ilişkilerde normalleşme sağlama hedefiyle yapmak istediği ziyarete “gölge düşürdüğü” ve “yapıcı olmayan bir tutum olarak değerlendirildiği” belirtiliyor.

Diplomatik hamleyle ret yanıtı verildi

Bunun üzerine Alman Federal Basın Dairesi, hafta ortasında Can Dündar’ın Erdoğan’ın, Merkel ile ortak basın toplantısına akreditasyon vererek diplomatik bir hamleyle Türkiye’nin iade talebine “ret yanıtı” verilmiş oldu. Alman yetkililerin Dündar’ın gazeteci olduğunu ve iade talebinin “siyasi bir konu” olarak değerlendirildiğine dikkat çekiliyor.