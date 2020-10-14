Can Dündar Hakkında 35 Yıla Kadar Hapis İstendi

29 Mayıs 2015 günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ‘‘İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar’’ başlığıyla yayımlanan haberde imzası olduğu gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan dönemin Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında ‘‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’’ ve ‘‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’’ suçlamasıyla 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi yurtdışında bulunan Can Dündar’ın katılmadığı duruşmayı 4 Aralık 2020 tarihine ertelerken yeni bir ek süre vermeyeceğini ve o duruşmada kararını açıklayacağını belirtti.

Mahkeme Can Dündar’ın Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Üsküdar ve Muğla’nın Bodrum ilçelerindeki tapu kayıtlarına bu illerdeki tapu dairelerinin şerh düştüğünü, ayrıca Dündar’ın Türkiye’deki bankalarda ‘herhangi bir hesap, hak, alacak’’ bulunmadığını da kararına ekledi.