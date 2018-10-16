Can Dündar hakkında ikinci kırmızı bülten 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada, firari oldukları için dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama emri bulunan Dündar ve Tanır'ın hakkında ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Öte yandan daha önce de Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davası kapsamında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılmıştı.
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