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Can Dündar ile Ahmet Hakan kavgasına Fatih Altaylı da katıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:04 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan ile Can Dündar arasındaki "Yiğitlik" tartışmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı. Altaylı, bugünkü yazısında yer alan "Yiğitliğin onda dokuzu kaçmak mıdır!" başlıklı kısmında Can Dündar'ın sürgünde olmadığını kaçtığını belirtti. Altaylı, yazısında "Gidip sağda solda bu ülkeyi karalamaktansa bırak kaçmayı, dışarda olanlar bile memleketine geri döndü. Kaçanların kimler olduğunu bugün hepimiz biliyoruz, görüyoruz" ifadesini kullandı.

Can Dündar ile Ahmet Hakan kavgasına Fatih Altaylı da katıldı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dünkü "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!" başlıklı yazısında Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyleyen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı eleştirmişti.

Can Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında, Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın" diyerek kendisini korkaklıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuna hiç girmemeli" yanıtını verdi. Dündar, Ahmet Hakan'ın yazısıyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Tahmin ettiğim gibi; yandaşlarda panik başgösterdi. “Himayesiz” sorular sorduğum için sürgündeyim. Medya gerekeni sor(a)madığı, sorabilenler de ya hapiste ya işsiz olduğu için sormak istiyorum. Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli."

FATİH ALTAYLI: İZLİYORUZ İBRETLE!

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Ahmet Hakan ile Can Dündar arasındaki tartışmaya da değindi. Altaylı tartışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiri dediğim, Ahmet Hakan Coşkun, Can Dündar’ın “Basın toplantısında Erdoğan’a soru soracağım” şeklindeki halkla ilişkiler girişimine yönelik olarak, “Almanların kucağında oturup kahramanlık yapamazsın, yiğit olamazsın” gibisinden bir şeyler söyledi.

Can Dündar da Ahmet Hakan’a cevaben “Sürgündeyim” dedikten sonra “Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar yiğitlik mevzuuna hiç girmemeli” diye çakmaya çalışmış.

Aralarına girecek halim yok.

Ancak Can Dündar’ın “Sürgünde” olduğunu düşünmüyorum.

Her ne kadar “Yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır” şeklinde bir özlü sözümüz olsa da, gerçekte “kaçan” yiğit olmaz.

Can Dündar kaçmıştır. Kaçaktır. Sürgün başka bir şeydir, kaçmak başka bir şey.

“Hapse mi girseydi!” diyenler olabilir.

Bu ülkede yüzlerce, binlerce fikir adamı, bu ülkeye hizmet etmiş adam gitti.

Hiçbiri kaçmadı.

Gidip sağda solda bu ülkeyi karalamaktansa bırak kaçmayı, dışarda olanlar bile memleketine geri döndü.

Kaçanların kimler olduğunu bugün hepimiz biliyoruz, görüyoruz.

Neler yaptıklarını da izliyoruz ibretle.

Üstelik de kendi kaçarken, Enis Berberoğlu’nu “yakmaya yönelik” bir kitabı da yayınlamaktan geri durmayan Can Dündar’ın ne
Ahmet Hakan’a ne de bir başkasına verecek yanıtı yoktur.

Ahmet Hakan yiğitlikten bahseder veya bahsedemez bilmem.

Ama burada kararı Can Dündar’ın veremeyeceği açıktır"

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Almanya Ahmet Hakan Can Dündar Fatih Altaylı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
delikanlılık yiğitlik hakkında en son konuşacak kişi sensin Altaylı..seninde ne olduğunu biliyoruz
FATİH ALTAYLI LAFI GEDİĞİNE KOYMUŞ..DUYDUNUZMU LA CANSEVERLER..
fatih altaylı ahmet hakan haklı baktın başa çıkamıyon ek öpçen biat etçen çorbanı kaynatçan yalakalığın tescili bu öbürü bakmışki doğruları söylemek suç gücü yok kaçmış kucağa oturmaktan iyidir bence
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