Can Dündar ile Ahmet Hakan kavgasına Fatih Altaylı da katıldı!

"Tahmin ettiğim gibi; yandaşlarda panik başgösterdi. “Himayesiz” sorular sorduğum için sürgündeyim. Medya gerekeni sor(a)madığı, sorabilenler de ya hapiste ya işsiz olduğu için sormak istiyorum. Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli."

Can Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında, Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın" diyerek kendisini korkaklıkla suçlayan Ahmet Hakan'a "Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuna hiç girmemeli" yanıtını verdi. Dündar, Ahmet Hakan'ın yazısıyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

FATİH ALTAYLI: İZLİYORUZ İBRETLE!



Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Ahmet Hakan ile Can Dündar arasındaki tartışmaya da değindi. Altaylı tartışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiri dediğim, Ahmet Hakan Coşkun, Can Dündar’ın “Basın toplantısında Erdoğan’a soru soracağım” şeklindeki halkla ilişkiler girişimine yönelik olarak, “Almanların kucağında oturup kahramanlık yapamazsın, yiğit olamazsın” gibisinden bir şeyler söyledi.

Can Dündar da Ahmet Hakan’a cevaben “Sürgündeyim” dedikten sonra “Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar yiğitlik mevzuuna hiç girmemeli” diye çakmaya çalışmış.

Aralarına girecek halim yok.

Ancak Can Dündar’ın “Sürgünde” olduğunu düşünmüyorum.

Her ne kadar “Yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır” şeklinde bir özlü sözümüz olsa da, gerçekte “kaçan” yiğit olmaz.

Can Dündar kaçmıştır. Kaçaktır. Sürgün başka bir şeydir, kaçmak başka bir şey.

“Hapse mi girseydi!” diyenler olabilir.

Bu ülkede yüzlerce, binlerce fikir adamı, bu ülkeye hizmet etmiş adam gitti.

Hiçbiri kaçmadı.