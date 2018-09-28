Can Dündar Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmıyor

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde, gazeteci Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesinin diplomatik gerilime yol açması üzerine Dündar, bir açıklama yaparak toplantıya katılmayacağını söyledi.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Dündar, Özgürüz isimli haber portalının Twitter hesabından yayınladığı videoda yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yaptığını ve sorular sorduğunu söyledi. Dündar, sorduğu sorular yüzünden en sonunda ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Almanya'da yaşayan Dündar, "Erdoğan soru sorulmasını seven bir lider değil" diyerek, "Bir sorunun onu bu kadar korkutacağını düşünemedim. Bir gazeteci haber yapmak zorundadır. Haber olmak istemez. Toplantıya gitseydim haber olurdum" diye konuştu. Dündar, ayrıca "Erdoğan beni bahane ederek sorulardan kaçacaktı buna izin vermek istemedim" dedi.

"Sorularım orada olacak"

Dündar, "Toplantıya katılmayacağım ama sorularım orada olacak" dedi.