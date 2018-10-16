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Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten kararı

16.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi davasında dosyaları ayrılan gazeteciler Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten kararı

Cumhuriyet gazetesi davasında dosyaları ayrılan gazeteciler Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki davaya bugün İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada, savcı firari oldukları gerekçesiyle ifadeleri alınamayan Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Bu talebi değerlendiren mahkeme heyeti gazeteciler hakkında yakalama kararı bulunduğunu hatırlatarak, Dündar ve Tanır’ın ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Can Dündar'ın avukatı Bülent Utku, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin kırmızı bülten hükmüyle ilgili kararı Adalet Bakanlığı'nın vereceğine dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada karar 25 Nisan'da açıklanmıştı. Yaklaşık 20 kişinin yargılandığı davada, üç kişi beraat etmiş, gazetenin diğer çalışanları ise 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve muhabir İlhan Tanır'ın savunmaları alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Öte yandan, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan Can Dündar hakkında Nisan ayının başında gıyabi tutuklama kararı vermiş ve kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetmişti.

Can Dündar'dan tepki

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar, mahkemenin kırmızı bülten kararına Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

DW,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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