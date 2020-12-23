Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada açıklanan savcılık mütalaasında Dündar için "siyasal ve askeri casusluk" ve "örgüte üye olmamakla birliikte örgüte yardım" suçlamalarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ekim ayındaki duruşmada mahkeme yurt dışında bulunan sanık Dündar'ın mal varlıklarına el konulması ve Dündar'ın kaçak sayılmasına karar vermişti.

Ayrıntılar geliyor...

HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

