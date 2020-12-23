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Can Dündar'a 27 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

23.12.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Can Dündar'a 27 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

MİT tırları davasında yargılanan gazeteci Can Dündar, iki ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MİT tırları davasında yargılanan Gazeteci Can Dündar “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 18 yıl 9 ay; "örgüte yardım”dansa 8 yıl 9 ay olmak üzere 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MİT’in avukatları da katıldı. Can Dündar’ın avukatları dün yaptıkları açıklamada, duruşmaya katılmayacaklarını ifade etmişti. Avukatlar katılmama gerekçelerini "14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz" şeklinde açıklamıştı.

Mahkeme heyeti yargılamaya, sanık avukatlarının önceki celse yaptığı reddi hâkim talebinin, üst mahkemece red edildiğine dair kararı okuyarak başladı. Daha sonra söz alan Erdoğan’ın ve MİT’in avukatları, Dündar’ın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Dündar’ı “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Dündar’ın yurtdışına çıkması, yargılama sürecinde yaptığı paylaşımlar gibi gerekçelerle cezada indirim yapmadı.

Mahkeme ayrıca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber, örgüte yardım etmek’ suçundan da Dündar’a, 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Dündar hakkında verilen tutuklama kararının da devamını ve iadesi için kırmızı bülten çıkarılmasını da kararlaştırdı.

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