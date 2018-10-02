Can Dündar'a adliye önünde saldırı davasında karar (arşiv)

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ESKİ Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da İstanbul Adalet Sarayı önünde ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, silahla yaralama suçundan Murat Şahin'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Sanık Şahin, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Diğer sanıklar Habip Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Şahin ve şikayetçi Yağız Şenkal katıldı. Şikayetçi Can Dündar'ı ise avukatları temsil etti.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçi Yağız Şenkal, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Dündar'ın avukatları da sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Murat Şahin, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Can Dündar'ın avukatlarının duruşmaya katılmaları şüphe uyandırmaktadır. Beraatimi isterim" dedi. Sanık Şahin son sözünde ise "Sanık olarak duruşmaya katılıp burada bulunuyorsam katılanın da (Can Dündar) Türkiye Cumhuriyetine karşı eyleminden dolayı cezalandırılmasını ve beraatimi istiyorum" dedi.