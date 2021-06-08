Can Dündar'dan kırmızı bülten tepkisi: Interpol ciddiye almıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "casusluk" suçlamalarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Yakalama emri kapsamında da uluslararası polis teşkilatı Interpol'den kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulması da kararlaştırıldı.

Can Dündar da mahkemenin kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Dündar, "Kırmızı bülten, ancak Interpol tarafından çıkarılabiliyor. Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığından Interpol'e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor. Ve Interpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara'nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor" dedi.

Daha önce de MİT TIR'ları davası kapsamında Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının istenmesine karar verilmişti. Ancak Interpol tarafından Dündar hakkında çıkarılmış bir kırmızı bülten henüz yok. Interpol, bazı ülkelerin kırmızı bülteni "siyasi muhalifleri susturmak amacıyla" kullanarak suistimal ettiği gerekçesiyle kırmızı bülten başvurularının tümüne olumlu yanıt vermiyor.