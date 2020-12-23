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  4. Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

23.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar’ın avukatları gönderdikleri dilekçe ile esasa dair savunma yapmayacaklarını belirtti. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile MİT müsteşarlığı avukatı hazır bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Can Dündar’ın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Firari sanığın ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın toplamda 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Dündar’ın ’devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatine karar verildi. Mahkeme Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, sanık hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi.
Olayın geçmişi
Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Dündar’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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