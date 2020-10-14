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Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

14.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

Savcı, gazeteci Can Dündar'ın casusluk ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçlamalarından 35 yıla kadar hapsini istedi.Hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık Dündar için "siyasal ve askeri casusluk" ve "örgüte üye olmamakla birliikte örgüte yardım" suçlamalarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçlamasından daha önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Mal varlığına el koyma kararı verilmişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Ekim tarihli duruşmada Can Dündar’ın tüm mal varlıklarına el konmasına ve kaçak sayılmasına karar vermişti. Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere "CMK 247. ve 248. maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına" karar veren heyet, "sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına" hükmetmişti.

Dündar’ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar vermişti.

DHA / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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