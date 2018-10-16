CAN DÜNDAR'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla yayınlanan yazı dizisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi0.
İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatı Hatice Özay ile davalılar Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nı temsilen avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini isterken davalı vekilleri ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıları 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum