Can Dündar'in iadesi talebine Almanya'dan cevap

Gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan, Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı.

DW Türkçe'ye verilen demeçte, "Prensip olarak Almanya siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmaz. Alman hükümeti, dünya çapında bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Türkiye ile hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler için, hem de iyi ve kalıcı Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında uluslararası standartların uygulanması temel şarttır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımlarda, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" iddia etmiş, ilaveten mahkeme kararının düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmesinin gazetecilere hakaret olduğunu ileri sürmüştü. Altun, "Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" diye belirtmişti.