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Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

07.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın tüm mal varlıklarına el koyulmasına karar verildi.

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyulmasına karar verildi.

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış , karar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Can Dündar'ın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme, hukuki olarak kaçak sayılan Can Dündar'ın tüm menkul ve gayrimenkullerine el koyulmasına karar verdi.

Gazeteci Can Dündar, kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanın asıl 'ev'i yurdudur. Biz 82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz. Şu anda her evden daha önemli bu..." ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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