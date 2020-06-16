Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli

org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkemece erişim engeli getirildi. Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" dedi.MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı olan ve yurt dışında yaşayan Can Dündar'ın internet sitesi ve internetten yayın yapılan radyosuna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devreye girmesiyle mahkemece erişim engeli getirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapılan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi RTÜK'e verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip, "kaçak" yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucu Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" adlı internet sitesi kapatıldı. RTÜK, sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığı gerekçesiyle konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verirken internet sitesine ise erişim engeli getirildi.