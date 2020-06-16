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Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli

16.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.

Can Dündar'ın web sitesine erişim engeli

org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkemece erişim engeli getirildi. Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" dedi.MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı olan ve yurt dışında yaşayan Can Dündar'ın internet sitesi ve internetten yayın yapılan radyosuna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devreye girmesiyle mahkemece erişim engeli getirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapılan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi RTÜK'e verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip, "kaçak" yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucu Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" adlı internet sitesi kapatıldı. RTÜK, sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığı gerekçesiyle konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verirken internet sitesine ise erişim engeli getirildi.

Dündar'dan 12 Eylül ve Nazi benzetmesi

Gazeteci Can Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk değil bu, son da olmayacak, belli… 1930’larda Türkiye’ye gelen Alman demokratlarının yayınlarını da Nazi hükümeti engellemeye çalışmıştı. Hatırlarım: 12 Eylül sansüründe BBC Türkçe’den, Köln Radyosu’ndan haber almaya çalışırdık; askeri cunta, onları yasaklamak isterdi. Tarih, Nazileri, 12 Eylülcüleri nereye gömdü, o gün onlara karşı ülkesini savunanları nereye koydu ise sonuç yine aynı olur. Okurumuz, dinleyicimiz, seyircimizle her mecrada buluştuk, buluşuyoruz, buluşacağız" dedi.

Sitenin yayınlarına daha önce de erişim engelleri getirildiğini hatırlatan Can Dündar, "Nafile! Günümüzün teknolojik imkanları ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak engel yok" paylaşımında bulundu.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve internet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ozguruz20.org" web sitesine topyekûn erişim engeli getirilmesini eleştirerek "Can Dündar'ın 'firari' olmasının, kendisinin de içinde olduğu ve kurumsal yapısı olan bir haber sitesinin Türkiye'de hukuka aykırı yayın yaptığı anlamına gelmeyeceğini" ifade etti.

DW,DHA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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