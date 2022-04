Can Göktuğ Boz günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen olay ile ilgili basında yer alan haberler sonrası, Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Gök Tuğ Boz ne ceza aldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Son dakika gelişmesi dahil konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

Can Göktuğ Boz, 27 yaşındadır.

Can Göktuğ Boz, özel bir üniversitede mühendislik okuyordu. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Boz'un daha önce 5 sene psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

BAŞAK CENGİZ'İ ÖLDÜREN CAN GÖKTUĞ BOZ NE CEZA ALDI?

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu açıklanan Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.