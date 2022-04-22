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Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Gök Tuğ Boz ne ceza aldı?

22.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Göktuğ Boz, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen kan donduran olay ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, internette Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Gök Tuğ Boz ne ceza aldı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Gök Tuğ Boz ne ceza aldı?

Can Göktuğ Boz günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gerçekleşen olay ile ilgili basında yer alan haberler sonrası, Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Gök Tuğ Boz ne ceza aldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Son dakika gelişmesi dahil konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Başak Cengiz olayı nedir? Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz ne ceza aldı?

CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

Can Göktuğ Boz, 27 yaşındadır.

Can Göktuğ Boz, özel bir üniversitede mühendislik okuyordu. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Boz'un daha önce 5 sene psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

BAŞAK CENGİZ'İ ÖLDÜREN CAN GÖKTUĞ BOZ NE CEZA ALDI?

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu açıklanan Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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