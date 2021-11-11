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Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? Can Göktuğ Boz olayı nedir?

11.11.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de daha önce hiç tanımadığı 28 yaşındaki kadını yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un kim olduğu araştırılıyor. Boz, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Peki Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? Can Göktuğ Boz olayı nedir? İşte ayrıntılar...

Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında? Can Göktuğ Boz olayı nedir?

Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un kimliği merak ediliyor. Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, korkunç cinayeti dün akşam işlemişti. Peki Can Göktuğ Boz kimdir?

CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

Ataşehir'de lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz (27) , dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırının ardından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN GÖKTUĞ BOZ OLAYI NEDİR?

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin poliste vermiş olduğu ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Yine polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet veya mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, sonrasında ise genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Boz'un cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını ise banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

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