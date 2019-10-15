HABER

Can güvenliği için cevizleri "vinç"le topluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 kardeş, daha güvenli ve pratik olması açısından cevizlerini vinç yardımıyla topluyor - Musa Şahin: - "Ceviz ağacına çıkmak herkesin harcı değil. Ceviz ağacından düşen insanlar kolunu, bacağını kırabiliyor. Hastanelerin acil servisleri yaklaşık bir aydan beri gerçekten dolu ama imkanlarımız olduğu için vinçle, sepetle çıkıyoruz"

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 kardeş, ceviz hasadının yaşandığı bugünlerde, hem ağaçtan düşerek yaralanmaların önüne geçmek hem de hasadın pratik olması için vinç yardımıyla ceviz topluyor.

Ceviz üretiminin giderek yaygınlaştığı ilçede sonbahar mevsiminin gelmesiyle ürün hasat dönemi devam ediyor. İlçede bu yıl yaşanan ürün bolluğu ceviz üreticilerinin yüzünü güldürürken, ceviz bahçelerinde süren hasat mesaisinde farklı yöntemler de uygulanabiliyor.

Kentte yaşayan Musa, Mehmet ve Fatih Şahin kardeşler, 1 Eylül'den bu yana 20'ye yakın vatandaşın ceviz ağacından düşerek yaralanmasının ardından, kendilerine ait vinç aracılığıyla ceviz hasadı yapıyor. Kardeşler, ceviz hasadı yapan komşularına da vinçle yardım ediyor.

Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt mevkisinde babadan kalma bir bahçeleri olduğunu belirterek, ceviz hasadını, kullandıkları vinç sayesinde kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şahin, ilerleyen yaşı nedeniyle vince operatörlük yaptığını, kardeşlerinin ise yüksek kesimler için vincin sepetine çıkarak sırıklarla çırpma yaptığını, ev halkının da dökülen ürünü toplayarak ayıklama işlemini gerçekleştirdiğini, böylelikle imece usulü bir hasat yaptıklarını aktardı.

Musa Şahin, ürün hasadı esnasında yaşanan olumsuzluklara da dikkati çekerek, "Bazı arkadaşlar, ceviz çırpmak için ağaca çıkıyor bu mevsimde. Ceviz ağacına çıkmak herkesin harcı değil. Ceviz ağacından düşen insanlar kolunu, bacağını kırabiliyor. Hastanelerin acil servisleri yaklaşık bir aydan beri gerçekten dolu ama imkanlarımız olduğu için vinçle, sepetle çıkıyoruz." dedi.

Kardeşlerinin vince ihtiyaç duyulmadığı ya da vincin erişemediği noktalarda, ağaç dallarına bağladığı emniyet kemeri yardımıyla ceviz silkelediğine dikkati çeken Şahin, "Bunu da herkese tavsiye ederim çünkü insan canı, sağlığı her şeyden önemli. Bizden gören eş dost da vinçle ceviz hasatlarına yardım etmemizi istiyor. Bu, para için gidilecek bir şey değil ama eş dost rica ettiğinde de gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu sene cevizler güzel"

Mehmet Şahin de ağaçların yüksek kesimlerine vinçle müdahale ettiklerini belirterek, "Bu sene cevizler güzel ama ağaçlar yüksek olduğu için dalda kalıyor. Ulaşamadığımız yerlerde de vinçle müdahale ediyoruz. Cevizlerimiz dallarda kalmasın diye. Ağacın şekline göre vinci yönlendirerek, cevizin olduğu yerlere, yetişebildiğimiz yerlere uzanıyoruz." dedi.

Fatih Şahin ise "Mevlam vermiş bu sene" diyerek üründeki bolluktan yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, vinçle ceviz toplamanın daha güvenli olduğunu söyledi.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyorMakam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor
Düzce’de sis etkili olduDüzce’de sis etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir ceviz ağacı Ceviz Hasadı Konya Musa Şahin

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.