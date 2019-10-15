Can güvenliği için cevizleri "vinç"le topluyorlar

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 kardeş, ceviz hasadının yaşandığı bugünlerde, hem ağaçtan düşerek yaralanmaların önüne geçmek hem de hasadın pratik olması için vinç yardımıyla ceviz topluyor.

Ceviz üretiminin giderek yaygınlaştığı ilçede sonbahar mevsiminin gelmesiyle ürün hasat dönemi devam ediyor. İlçede bu yıl yaşanan ürün bolluğu ceviz üreticilerinin yüzünü güldürürken, ceviz bahçelerinde süren hasat mesaisinde farklı yöntemler de uygulanabiliyor.

Kentte yaşayan Musa, Mehmet ve Fatih Şahin kardeşler, 1 Eylül'den bu yana 20'ye yakın vatandaşın ceviz ağacından düşerek yaralanmasının ardından, kendilerine ait vinç aracılığıyla ceviz hasadı yapıyor. Kardeşler, ceviz hasadı yapan komşularına da vinçle yardım ediyor.

Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt mevkisinde babadan kalma bir bahçeleri olduğunu belirterek, ceviz hasadını, kullandıkları vinç sayesinde kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şahin, ilerleyen yaşı nedeniyle vince operatörlük yaptığını, kardeşlerinin ise yüksek kesimler için vincin sepetine çıkarak sırıklarla çırpma yaptığını, ev halkının da dökülen ürünü toplayarak ayıklama işlemini gerçekleştirdiğini, böylelikle imece usulü bir hasat yaptıklarını aktardı.