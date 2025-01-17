Can kaybı 37'ye yükselmişti! Sahte içkinin korkunç belirtisi ortaya çıktı: İçenlerin vücudu mavileşiyor!

Türkiye genelinde sahte alkole karşı denetimler ve önlemler sürerken son günlerde hastanelere başvurular artışta. Can kayıplarına neden olan sahte alkolden İstanbul'da son 4 günde toplam can kaybı 37'ye yükselirken, 47 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavi görenlerin 27'si ise entübe edilmiş durumda. Peki, sahte alkol zehirlenme belirtileri neler? İşte en çarpıcı belirtiler...

Metil alkolden zehirlenme belirtileri son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda vatandaşlar sahte içkiden zehirlenme belirtilerini de inceliyor.

Metil alkolden zehirlenme belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Alkol aldıktan sonra 10-24 saat aralığında görülmeye başlanır.

Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlı olmakla beraber başlıca belirtiler şunlardır:

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

“HAFİF SARHOŞLUK VE BAŞ AĞRISI

İlk başta, sarhoşluk ve baş ağrısı gibi sıradan semptomlar görülse de, bunlar hızla şiddetlenebilir.

GÖRME PROBLEMLERİ

Bulanık görme, çift görme ve tam görme kaybı, metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli belirtilerindendir.

MİDE BULANTISI VE KUSMA

Şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı vücuda giren metil alkolün etkisiyle ortaya çıkar.

NEFES DARLIĞI VE ŞUUR KAYBI

İleri seviyede zehirlenme, nefes darlığı ve bilinç kaybına yol açabilir.

CİLTTE MAVİ RENK DEĞİŞİMİ

Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görülebilir.

NÖBETLER VE ZİHİNSEL KARIŞIKLIK

Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler, nöbetlere ve zihinsel karışıklığa yol açabilir.