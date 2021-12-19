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  4. Can kaybı yükseldi! Pakistan'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Can kaybı yükseldi! Pakistan'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

19.12.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadaki can kaybı 17’ye yükseldi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakistan’ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah Mahallesi’nde ülkenin en büyük kredi kuruluşlarından olan Habib Bank’a ait bir şubede patlama meydana gelmişti. Patlamadaki can kaybı 15’den 17’ye yükseldi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yeraltında meydana gelen patlamanın şiddetiyle banka şubesinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda yerden dumanları yükseldiği ve çevredeki insanların panik halinde uzaklaştığı görüldü.

Patlamanın etkisiyle enkaza dönen banka şubesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer patlamanın terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ifade etti.

Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar görmüş, 16 kişi de yaralanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAKİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (18 Aralık) Pakistan’ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiği ve onlarca kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Pakistan
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