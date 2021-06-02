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Can pazarı! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5’i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı

02.06.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Vezirköprü ilçesine mahkumların taşındığı cezaevi aracı, kontrolden çıkarak, park halindeki kamyona çarpıp, devrildi. Kazada 3'ü mahkum, 5'i asker ve 2'si şoför 10 kişi yaralandı.

Can pazarı! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5’i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kızılcaören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na mahkum getirilen cezaevi aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cezaevi aracı devrildi. Kazada 3'ü mahkum, 5'i asker ve 2'si şoför 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Cezaevi aracının çarptığı kamyonun sahibi Hasan Duran, "Kaza olduğu sırada ben çarşıdaydım ve çocuğum aradı, kaza olduğunu söyledi. Hemen bölgeye geldim. Cezaevi aracı kayarak gelmiş ve park halindeki kamyona vurmuş. Yaklaşık 80 bin liralık hasarım var. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Cana geleceğine mala gelsin, bunda bir şey yok, yeter ki cana bir şey olmasın" dedi.

(DHA)

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trafik kazası cezaevi Samsun
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