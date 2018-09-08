Can pazarı! Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek devrildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada araç içerisinde sıkışanların bulunması nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden yapılan çalışma sonucu kurtarılırken, İbrahim Kaya (45) ile Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Bahriye Önal (43), Şaban Kaya (55) ve Ahmet Kaya (81) ise olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

