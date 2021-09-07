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  4. Can pazarı! Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Can pazarı! Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

07.09.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gürpınar'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak göçmen yaralandı.

Can pazarı! Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindeki minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı. Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van
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