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  4. Can pazarı! Van'da kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

Can pazarı! Van'da kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

09.09.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Can pazarı! Van'da kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır, 9 yaralı

Kaza, Gevaş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van’dan Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van
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