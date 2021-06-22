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  4. Can pazarı yaşandı! 1 kişi yanarak hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Can pazarı yaşandı! 1 kişi yanarak hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

22.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, 6 kişinin içerisinde bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kamyonetin altında kalan sepetli motosiklet alev alırken, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Can pazarı yaşandı! 1 kişi yanarak hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Hani- Lice karayolu Sergen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

SEPETLİ MOTOSİKLET ALEV ALDI

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin altında kalan sepetli motosiklet alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Alevler kontrol altına alınırken, yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kişi hastane morguna kaldırılırken, yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası Diyarbakır

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