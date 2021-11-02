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Can Şuoruç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Araf 5’te Can Şuoruç sürprizi…

02.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Kayıt Dışı” dizisinde canlandırdığı “Soykut” karakteri ile büyük beğeni toplayan Can Şuoruç, yönetmenliğini Uğur Kaplan’ın yaptığı Araf serisinin 5. filminde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Can Şuoruç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Can Şuoruç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Araf 5’te Can Şuoruç sürprizi…

Uçurum: Asla Arkana Bakma, Adım Başı Kafe, Kolej Rüyası Lise Günlükleri, Çok Ta Tın, Kolej Rüyası Yanlış Paket, Kolej Rüyası Lise Günlükleri 2, Cumali Ceber 666 gibi birçok başarılı projede yer alan Can Şuoruç, 2022’de vizyona girmeye hazırlanan Araf 5 sinema filminde “Kadir” karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Çekimleri Balıkesir’de yapılan ve hazırlıklarına başlanan filmin detayları şimdiden merak konusu oldu. Gişe rekortmeni korku filminde yer alacak Can Şuoruç, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Yapımcılığını Tarık Karakulak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uğur Kaplan’ın oturduğu, kadrosunda; İrem İpek, Can Şuoruç, Tuğgül Küçükoğlu, Zeynep Turpçu ve Murat Ercanlı’nın yer aldığı Araf 5’in yakın zaman sonra vizyona girmesi bekleniyor…

CAN SUORUÇ KİMDİR?

7 Eylül 1996’da İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan Can Şuoruç, Azeri göçmeni oyuncudur. İstanbul Üniversitesi’nde açık öğretim tarih bölümünde okuyan Can Şuoruç, küçük yaşlarından itibaren tiyatroya gönül verdi.

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