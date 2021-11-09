Can Süvari kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Dünya genelinde çok popüler olan ve çok sevilen, ancak Türkiye’de yeni yeni adını duyuran Can Süvari, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada; ‘’Amerikan Bully’’ ırkı köpeğini internetteki uzun araştırmalar sonucu aile hayatına en uygun, uysal, sakin ve sevecen ırk olarak tanımlandığını fark ederek, ilk şecereli Amerikan Bully’sini sahiplendi.

2 küçük kızı ve evde baktığı kedileriyle, köpeğinin geldiği ilk günden itibaren çok iyi bir uyum yakaladığını söyleyen Süvari, peş peşe Bully sahiplenmeye başladı. Köpeğine olan sevgisini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gösteren Süvari, Bully ırkını Türkiye’ye tanıtmak için çalıştı.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle çiftlik kurarak üretime başlayan Süvari, Canko Bullies markasını oluşturdu. 3 kişilik ekiple başlayan Süvari, 1 yıl içinde ABD ve İngiltere başta olmak üzere 14’ten fazla ülkeye Bully yavrusu sahiplendirdi.

Tüm evcil dostalara sağlıklı ve kaliteli beslenme çözümleri sunmak adına Canko Pet Food markasıyla mama sektöründe de aynı başarıyı hedefleyen Can Süvari, kuru ve ıslak mama ve ödül mamaların üretilmesi için kısa bir süre önce harekete geçti. Hedeflerine 2022’de Istanbul Avrupa Yakasın’da hayvanat bahçesi kurmayı ekleyen Süvari, ilgili görüşmelerin başlatıldığını açıkladı.



